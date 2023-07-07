Memur zammının bütçeye maliyeti belli oldu

Memurlara yüzde 86'ya varan zammın bütçeye ek maliyetinin 177 milyar TL olacağı belirlendi.

Memur zammının bütçeye maliyeti belli oldu

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkartacak 17 maddeden oluşan torba kanun düzenlemesinin etki analizi ortaya çıktı.

NTV’den Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyeti 177 milyar TL olacağı hesaplandı.

Düzenleme ile Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek, bunun maliyeti de 308 milyon TL.

MTV'DEN 30 MİLYAR TL EK GELİR

Teklifle, her araç için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması öngörülüyor. Bunun bütçeye yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir getireceği tahmin ediliyor.

Kurumlar Vergisi'nin artırılması noktasında da, ihracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak, oran artışı nedeniyle 2023 yılına etkisi 80 milyar TL, yıllık etkisi ise 119.9 milyar TL olarak hesaplandı.

BORÇLANMA LİMİTİ YÜKSELTİLİYOR

Yeni düzenleme ile borçlanma limiti de artılıyor. 660.9 milyar TL olan borçlanma limiti bu düzenleme ile 2 trilyon 181 milyar TL'ye çıkarılıyor.

KKM'DEN 100 MİLYAR LİRA MERKEZ'E DEVREDİLİYOR

Kur Korumalı Mevduat uygulamasında 100 milyar liralık yükümlülük Hazine'den Merkez Bankası'na devrediliyor.

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