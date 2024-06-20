Memurlara EYT Darbesi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olan vatandaşların sayısı 2 milyonu geçti. Bayramın geçmesiyle beraber ise vatandaşların gözü meclisten geçecek ikinci bir EYT düzenlemesinde.

Yeni düzenlemeyle beraber 1 milyon kişinin daha emekli olacağı ifade edilirken bir önceki EYT’de AKP’nin seçim oyunu da deşifre oldu. Seçimler öncesi AKP bu düzenlemeyi çıkararak vatandaşın milyonlarca emeklinin oyuna talip olurken meğer devlet memuru kadrosu boşluğu yaratarak seçim öncesi yandaşlarını bu kadrolara yerleştirmiş.

“MAAŞIM YARI YARIYA DÜŞTÜ, NEDEN İSTEYEYİM”

AKP’nin bu EYT oyunuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan memur emeklisi E.F., “AK Parti seçim öncesi çıkardığı EYT ile devlet memurluk kadrolarını boşaltarak genç AK Parti üyelerini memurluklara yerleştirdi. Mesela ben 46 yaşındayım, daha çalışabilecek güçteyim ancak beni EYT kapsamında emekli ettiler. Emekli olmak istemedim çünkü emekli olduğumda maaşım yarı yarıya düşüyor. Aldığımız bu maaş ise bugün hiçbir masrafımızı karşılamaya yetmiyor” dedi.

“EYT’Yİ GENÇ AK PARTİLİLER İÇİN ÇIKARDILAR”

AKP’nin EYT’yi kendi kadroları için çıkardığını iddia eden E.F, “Kritik bir seçim öncesi hem kendi kadrolarına yeni yerler açtılar hem de vatandaşın gönlünü hoş tutarak oylarına talip oldular ancak öncelikleri genç AK Partililerdi. Aman iktidardan gideriz vb. korkularla bizden açılan yerlere onları yerleştirmek için EYT’yi çıkardılar ve bizleri erken emekli ettiler” ifadelerini kullandı.