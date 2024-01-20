Men cezası alan antrenör pes etmedi. Final maçında oyuncularına maketiyle taktik verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Men cezası alan antrenör pes etmedi. Final maçında oyuncularına maketiyle taktik verdi
Basketbol Okul Sporları final maçına aldığı ceza yüzünden katılamayan Mevlüt Gezer oyuncularına destek olsun diye ilginç bir çözüm buldu.

Burdur’da 13 senedir Basketbol ile uğraşan 26 yaşındaki antrenör Mevlüt Gezer geçen sene maçta rakip antrenör ile yaşadığı tartışma sonrası mahkemelik oldu.

Mahkeme tarafından verilen karar sonrası kendisine ve rakip antrenöre "bir yıl maçlardan men" cezası verildi.

Aldığı ceza yüzünden takımının oynayacağı Basketbol Okul Sporları final maçına gitmesi yasaklanan Mevlüt Gezer oyuncularına moral vermek için çok ilginç bir yöntem buldu.

Antrenörlüğün yanı sıra konfeksiyon işiyle de meşgul olan Gezer kendi kıyafetlerini ve yüzünün renkli fotokopisini mankene giydirip maça götürmeye karar verdi.

Spor salonunun girişinde oyuncularına teslim edilen Mevlüt Gezer’in cansız mankeni mücadeleyi saha kenarından izledi.

AA muhabirine konuşan genç antrenör konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mankeni saha kenarına koymak için gerekli yerlerden izinlerimi aldım hem çocuklara sürpriz olsun hem de onlara moral versin istedim" dedi.

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