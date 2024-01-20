37'lik Sirigu Karagümrük'ü ayakta tuttu. Başakşehir şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'in 21. haftası İstanbul derbisine sahne oldu.

Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kulağa garip geliyor değil mi?

Karagümrük'ün ev sahibi olduğu maçın Esenyurt'ta oynanması. Ama yok işte statları. Bir Atatürk Olimpiyat Stadı bir Esenyurt Necmi Kadıoğlu'na gidip geliyorlar.

3-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası Karagümrük Teknik Direktörü Şota, "Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor. Pozitif enerjiyi nereden alacağız? Instagram'dan mı? diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

Yine de iyi mücadele ediyor Karagümrük. Başakşehir karşısında da 1 puanı kaptılar. Nasıl mı?

Yeni transferleri kaleci Sirigu sayesinde.

37 yaşındaki sakalları ağırmış İtalyan file bekçisi yaptığı kurtarışlarla Karagürük'ü ayakta tuttu. 43'te Berkay'ın sert şutunda köşeye giden topu mükemmel çıkaran Sirigu, 2 dakika sonra kalesinde golü gördü. Ancak Berkay'ın içeri çıkardığı topu Paoletti'nin kendi ağlarına göndermesine yapacak bir şeyi yoktu.

50. dakikada önce Piatek'e geçit vermeyen Sirigu, ardından pozisyonu tamamlayan Figueiredo'nun vuruşunda da topu çizgiden çıkardı.

Karagümrük bir darbe de Biraschi'den yedi. İkinci yarıda oyuna giren Biracshi, 74 ve 76'da üst üste gördüğü iki sarı kartla atıldı.

10 kişi kalan Karagümrük'ün işi daha da zorlaşmıştı.

86'da Sirigu yine mükemmel bir kurtarışa imza attı. Paslaşarak kullanılan frikikte Piatek'e gol izni vermedi.

Maç Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanacak derken, stoper pozisyonunda oynayan Salih Dursun sahneye çıktı. Forvetteki Serdar Dursun'un görevini teslim alıp kafa vuruşuyla Fatih Karagümrük'e 1 puanı getirdi.

Aslında maç Başakşehir'e çok daha yakındı. Tabi rakip kalede Sirigu olmasa.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Başakşehir 27, Karagümrük 21 puana ulaştı.