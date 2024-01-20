Alanya Rize maçında tarihe geçen gol. 10 dakikalık VAR incelemesi maça damga vurdu

Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmaya damga vuran pozisyon 69. dakikada yaşandı.
Rizespor 51. dakikada Varesanovic'in golüyle öne geçmişti.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde ceza sahası içinde oluşan karambolde Efecan Karaca skoru 1-1'e getirdi.
Golün ardından Rizesporlu oyuncular pozisyona yoğun itiraz etti.
Karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapan Bülent Birincioğlu ekibiyle birlikte pozisyonu yaklaşık 9 dakika inceledi. En son orta hakem Ali Şansalan pozisyonu ekrandan takip etti ve golü geçerli saydı.
Topun ağlara gidişi dakikası: 68:58 idi. Santranın yapıldığı dakika ise 79:08.
Ardından dakikalar 90+1’i gösterdiğinde Sisto ceza sahası dışından çok sert vurdu, Alanyaspor'u 2-1'lik galibiyete taşıdı.