Menajeri açıkladı! İşte Fernando Muslera'nın yeni takımı

Kaynak: Haber Merkezi
Menajeri açıkladı! İşte Fernando Muslera'nın yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni adresi netlik kazandı. Urugaylı eldivenin menajeri, Estudiantes'e yakın olduklarını açıkladı.

14 yıllık Galatasaray kariyeri sonrası Türkiye'ye veda eden Fernando Muslera'nın hangi takıma gideceği belli oldu. Tecrübeli file bekçisinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN'e yaptığı açıklamada Estudiantes'in bu transferi bitirmekte kararlı olduğunu söyledi.

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FERNANDO MUSLERA ESTUDIANTES'E İMZA ATIYOR

Lubetkin, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti; orada yıldız oldu, rekorlar kırdı ve şampiyonluk yaşadı. Evinin yakınına dönmek istiyordu" diye konuştu.

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