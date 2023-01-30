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Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilirken fotoğraflarını çeken ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emekli Astsubay İsmail Şenyüz (90) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:41
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Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi
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DHA'nın haberine göre Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idama giderken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz, dün akşam, 1 aydır tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İsmail Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Şenyüz'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenyüz'ün cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsmail Şenyüz, 17 Eylül 2021'de Adnan Menderes'in fotoğraflarını çekmesiyle ilgili DHA'ya verdiği röportajında, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" demişti.

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