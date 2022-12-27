Neredeyse tüm hastalıkların gizli şifacısı. Akdeniz'in yabani bitkisi

Menengiç, çok şifalı bitkilerden biridir. Menengiç, genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yabani bir bitkidir. Menengiç tohumu içeriğinde bulunan yağlar, antioksidan etkisi gösteriyor. Menengiç yağı içerisinde B ve E vitamini bulunuyor. Kahve ve sabun da yapılır. İştah açma özelliği nedeniyle pek çok insanın ilgi gösterdiği bir bitki yağıdır. Ayrıca saçların daha parlak olması isteniyorsa, menengiç sabunu kullanılabilir.
FAYDALARI
Egzama cilt sorunlarına iyi gelir
Nefes darlığına iyi gelir
Böbrek taşı ve kum sorunlarına iyi gelir
Cinsel gücü arttırır
Öksürüklere iyi gelir
Mide ağrılarını iyileştirir
İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir
Cilt yaralarını iyileştirir
Kolesterolü dengeler
Ayak terlemesini engeller
Kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırır
Vücuttaki ödemleri atar
Romatizma ağrılarını azaltır
Menengiç tohumu vücutta yer alan toksinleri atmak için çok faydalıdır. Vücut içerisinde bulunan hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyici etkisi vardır. .
Menengiç yağı içerisinde çok zengin vitaminler bulunuyor. Özellikle E ve B vitaminleri insan sağlığına oldukça fayda sağlıyor. Özellikle cilt ve saç problemi yaşayan kişiler için menengiç yağı öneriliyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.