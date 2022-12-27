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Neredeyse tüm hastalıkların gizli şifacısı. Akdeniz'in yabani bitkisi

Akdeniz'in yabani bitkilerinden menengiçin faydalarını say say bitmiyor. İşte ayrıntılar..

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:01
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Menengiç bitkisi hastalıkların gizli şifacısı. Faydalarını say say bitmiyor

Neredeyse tüm hastalıkların gizli şifacısı. Akdeniz'in yabani bitkisi
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Menengiç, çok şifalı bitkilerden biridir. Menengiç, genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yabani bir bitkidir. Menengiç tohumu içeriğinde bulunan yağlar, antioksidan etkisi gösteriyor. Menengiç yağı içerisinde B ve E vitamini bulunuyor. Kahve ve sabun da yapılır. İştah açma özelliği nedeniyle pek çok insanın ilgi gösterdiği bir bitki yağıdır. Ayrıca saçların daha parlak olması isteniyorsa, menengiç sabunu kullanılabilir.

FAYDALARI

Egzama cilt sorunlarına iyi gelir

Nefes darlığına iyi gelir

Böbrek taşı ve kum sorunlarına iyi gelir

Cinsel gücü arttırır

Öksürüklere iyi gelir

Mide ağrılarını iyileştirir

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir

Cilt yaralarını iyileştirir

Kolesterolü dengeler

Ayak terlemesini engeller

Kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırır

Vücuttaki ödemleri atar

Romatizma ağrılarını azaltır

Menengiç tohumu vücutta yer alan toksinleri atmak için çok faydalıdır. Vücut içerisinde bulunan hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyici etkisi vardır. .

Menengiç yağı içerisinde çok zengin vitaminler bulunuyor. Özellikle E ve B vitaminleri insan sağlığına oldukça fayda sağlıyor. Özellikle cilt ve saç problemi yaşayan kişiler için menengiç yağı öneriliyor.

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M. T
27.12.2022 09:54
Biz buna çitlemik deriz , çok güzeldir.  
 
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