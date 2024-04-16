Mental sağlık platformu Terappin 'mutlu bir dünya' hedefiyle globale açılıyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte mental sağlık hizmetleri de online platformlara taşınıyor. İnsanlar artık, mobil uygulamalar ve online platformlar aracılığıyla dış etkenlerden bağımsız, uygun maliyetli terapi almaya yöneliyor. Statista’nın açıkladığı veriler, 2024’te online platformlardan terapi hizmeti alan 335,9 milyon kişi sayısının gelecek yıl neredeyse 2 kat artarak 652,4 milyona ulaşacağına işaret ediyor. Online terapiyi en çok kullanan ülkelerin başında da Singapur, İsviçre, ABD bulunuyor. Milyonlarca kişiye mental sağlık desteği vermeyi ve toplumun psikolojisine katkıda bulunmayı amaçlayan yerli mental sağlık platformu Terappin ise yapay zeka ve BioData tabanlı yeni ürün lansmanlarıyla birlikte yurt dışında 5 pazara açılmaya hazırlanıyor. Böylece, iyi yaşam deneyimine giden yolda coğrafi sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

“MUTLU BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN GLOBAL PAZARLARA AÇILIYORUZ”

Terappin Kurucu Ortağı ve CEO’su Taygun Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Platformumuzun temel bileşeni, mental sağlık, esenlik ve refah. Bu nedenle, platformumuzu geliştirmeye ve her bireye en uygun desteği sunmaya devam ediyoruz. Mental desteği, herkes için erişilebilir kılmak amacıyla daha kapsamlı hale getirmek için çalışıyoruz. Mutlu bir dünya gayesiyle, global pazarlara açılıyoruz. Bununla birlikte, daha fazla dil desteği sunacağız, yerel işbirlikleri yapacağız ve yapay zeka motorlarıyla hizmetlerimizi kişiselleştireceğiz. Mental sağlık alanında inovasyona da katkıda bulunacağız.”

“10 YIL İÇİNDE 1 MİLYAR KİŞİYE MENTAL SAĞLIK HİZMETİ VERECEĞİZ”

Önümüzdeki 10 yıl içinde bir milyar kişiye mental sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini aktaran “Terappin Kurucu Ortağı ve CEO’su Taygun Ersoy, “Bireyler, hastalar ve bakım verenlerle, sigorta şirketleri ve işletmeleri tek platformda bir araya getirerek, mental sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, iyi yaşam deneyimine giden yolları özgürleştirmek için dönüşümün öncüsü olma vizyonuyla şu ana kadar 100 binden fazla bireye mental sağlık hizmeti verdik. 15’ten fazla şirkete kurumsal psikolojik danışmanlık partnerliği yaptık. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış 300’den fazla uzman klinik psikoloğumuzla gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Terappin olarak, profesyonel bir ekibe ve kapsamlı bir hizmet modeline sahibiz. Kullanıcıları, yapay zeka desteğiyle ihtiyaç ve beklentilerine en uygun terapistlerle eşleştiriyoruz. Terapi planlarını kendilerine göre oluşturmalarına olanak tanıyoruz. Bireylerin mental sağlık durumlarını belirlemelerine yardımcı olacak ücretsiz ve anonim araçlar da barındırıyoruz. Ruh sağlığı ile ilgili bilgi, eğitim ve destek içeren kapsamlı bir kaynak kütüphanesi sunuyoruz. Global pazarlarda da faaliyete geçmemizle birlikte tüm bu imkanları dünyanın dört bir yanındaki insanlarla paylaşacağız.”