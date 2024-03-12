Menteşe’de ev yangını korkuttu

Kaynak: İHA
Menteşe’de ev yangını korkuttu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen bir ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesinde ortaya çıktı. Bodrum katta yaşayan bir vatandaşın elektrik sobasını açık bıraktıktan sonra evden ayrıldığı, sobanın bazaya değmesi sonucu yangının başladığı belirtildi.

Yangın dumanlarını fark eden diğer vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çabasıyla yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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