Mentollü sigara yasağı askıya alındı

Başkan Biden yönetimi, uzun zamandır beklenen mentollü sigara yasağını süresiz olarak erteleyerek sigara karşıtı savunucuları kızdıran ancak Kasım ayında siyahi seçmenlerin siyasi tepkisini önleyebilecek bir karar aldı.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, yasağın yürürlüğe girmesi için net bir zaman tayininde bulunulamayacağı bildirildikten sonra "Yapılması gereken daha çok istişare var ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunda şüphe yok" denildi.

Beyaz Saray son aylarda aralarında sivil haklar örgütleri, kolluk kuvvetleri yetkilileri ve küçük işletme sahiplerinin de bulunduğu yasağa karşı çıkan gruplarla düzinelerce istişare toplantısı düzenledi. Grupların çoğunun tütün şirketleriyle mali bağlarının olduğu iddiası da bu görüşmeler sırasında ABD medyası tarafından sıklıkla iddia edildi. Alınan bu son kararın Trump cephesinde nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu oldu.