Menzil Cemaati'nden enkazda tövbe seansı. Görüntüler ortaya çıktı

Köyünde bin 100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıklayan Menzil Cemaati’nin deprem bölgesinde depremzedelere tövbe seansı yaptığı ortaya çıktı. Menzil Cemaati’nin şeyhleri ve vekilleri, cemaate katılan kişileri “tövbe ettiriyor.” Bu yapılana ise cemaat içerisinde “tövbe almak” deniyor. Depremin başından beri diğer cemaatler gibi Menzil Cemaati de deprem bölgesinde “mürid” devşiriyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cemaatin Menzil köyü bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman adeta Menzil Cemaati’nin merkezi konumunda. Depremde büyük oranda etkilenen Adıyaman’da da Menzil Cemaati “mürid devşirmek” için yoğun bir çalışma başlattı.

BirGün’ün ulaştığı görüntüler ise tartışma yaratacak türden. Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman bir binanın enkazının hemen yanında Menzil şeyhinin vekili depremzedeleri “tövbe ettirdiği” görülüyor.

“GAVS HAZRETLERİNİ KENDİME ŞEYH KABUL ETTİM”

Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” anlaşılıyor. Çevredekilerim ise tövbe seansının ardından “Allah kabul etsin” dediği duyuluyor. Ayrıca Menzil şeyhine cemaat içerisinde “gavs” dendiği de biliniyor.

Cemaat içerisinde deprem bölgesinde 25 bin depremzededen “tövbe alındığı” da konuşuluyor.