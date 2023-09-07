Menzil Cemaati’nin merkezinde yangın: Liderlik tartışmaları devam ederken…

Menzil Cemaati'ne ait külliyede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Menzil Cemaati’nin merkezinde yangın: Liderlik tartışmaları devam ederken…

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde, cemaatin yaptırdığı külliyede yangın çıktı.

Menzil’in merkezi olan Kahta ilçesinin Menzil köyünde inşaatı devam eden külliyede yangın çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre yapı kısa sürede alevler içinde kalırken, itfaiyenin müdahele etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

Menzil tarikatı, bu sefer ise bir yangınla gündeme geldi.

CEMAAT BÖLÜNMÜŞTÜ

Menzil Tarikatı, liderleri Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında oğulları arasında yaşananlar sebebiyle bölünmüştü.

Erol’un üç oğlu da ‘tövbe verme’ yetkisine sahip olurken, müritlere istedikleri lidere bağlanma özgürlüğü verilmişti.

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