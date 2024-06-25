Menzil şeyhinin terli mendilini öpüp başına koydu

Lüks içindeki hayatlarıyla sıklıkla gündemde kendine yer bulan ve kamuda her alanda kadrolaşan Menzil cemaatine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Menzil şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni’nin, camiden çıkarken terini sildiği mendili müridine verdiği görüldü.

Mürit ise, Hüseyni’nin verdiği terli mendili önce öptü ve alnına koydu, ardından ise mendili cebine koydu. Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı haline geldi.

Şatafatlı hayatları, lüks konvoylarıyla halka fakirliğe şükretmelerini söyleyen Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni'nin terli mendilini, müridin öpüp başına koyduğu görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekti. Söz konusu görüntüler cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.