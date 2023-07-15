Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var

Menzil lideri Abdulbaki Erol'un cenazesinden sonra yaşanan "cemaatin başına kim geçecek" tartışmalar devam ederken tarikat konuşulmaya devam ediyor. Tarikata ait olduğu iddia edilen villalar, üstü açılabilen ultra yerden ısıtmalı camiiler ortaya çıktı.

Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var

ODA TV 'nin haberine göre; Menzil lideri Abdulbaki Erol'un cenazesinden sonra yaşanan "cemaatin başına kim geçecek" tartışmalar devam ederken tarikat konuşulmaya devam ediyor. Tarikata ait olduğu iddia edilen villalar üstü açılabilen ultra yerden ısıtmalı camiiler ortaya çıktı.

Şeyhin üç oğluna Menzil'de birer camii ve 'tövbe yetkisi' verildiği hatta önceki tövbelerin iptal edildiği haberi çok konuşuldu.

Şimdi ise tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köyün içinden fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğrafları çeken DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, bir caminin üstünün mevsimlere göre açılıp kapanabildiğini yazdı.

Otomatik olarak açılıp kapanan cami çatısının yanı sıra köyde tarikatın halifelerinin kaldığı ultra lüks villalar da ortaya çıktı.

SANKİ KÖY DEĞİL YENİ BİR ŞEHİR

Tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köy olarak adlandırdığı yer, sanki köy değilde şehir içinde bir şehir gibi. Ultra lüks camiilerin yanısıra, ültra lüks villalar ve arabalar da olduğu da ortaya çıktı.

menzil-4-001.jpg

menzil-1-foto.webp

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu Güncel
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı Güncel
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi Güncel
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha Spor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı Dünya
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı