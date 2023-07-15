Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var

ODA TV 'nin haberine göre; Menzil lideri Abdulbaki Erol'un cenazesinden sonra yaşanan "cemaatin başına kim geçecek" tartışmalar devam ederken tarikat konuşulmaya devam ediyor. Tarikata ait olduğu iddia edilen villalar üstü açılabilen ultra yerden ısıtmalı camiiler ortaya çıktı.

Şeyhin üç oğluna Menzil'de birer camii ve 'tövbe yetkisi' verildiği hatta önceki tövbelerin iptal edildiği haberi çok konuşuldu.

Şimdi ise tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köyün içinden fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğrafları çeken DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, bir caminin üstünün mevsimlere göre açılıp kapanabildiğini yazdı.

Otomatik olarak açılıp kapanan cami çatısının yanı sıra köyde tarikatın halifelerinin kaldığı ultra lüks villalar da ortaya çıktı.

SANKİ KÖY DEĞİL YENİ BİR ŞEHİR

Tarikatın “kurtarılmış bölge” olarak kullandığı köy olarak adlandırdığı yer, sanki köy değilde şehir içinde bir şehir gibi. Ultra lüks camiilerin yanısıra, ültra lüks villalar ve arabalar da olduğu da ortaya çıktı.