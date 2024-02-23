Menzil'in bürokrasi imamı generalin odasında. 'Cumhurbaşkanı ile de görüşüyorum' dedi

İsmail Arı'nın haberinde yer alan bilgilere göre, Menzil Cemaati’nin bürokrasi imamı Muhammed Raşid Seydaoğlu, cemaatin Ankara’daki en önemli isimlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Seydaoğlu’nun aslında bir kamu görevlisidir, kadrosu da resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alır ve bir caminin imamıdır. Seydaoğlu sıradan bir imam değil. Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesinin bir mensubu olarak biliniyor.

Seydaoğlu, Menzil’i “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile yöneten Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni isimli üç kardeşin yeğenidir. Kendisi de Menzil şeyhlerinin dayısı olduğunu ifade edilmektedir.

KORGENERALLE GÖRÜŞMELERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen Seydaoğlu’nun bir süre önce Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile görüştüğünün görüntüleri ortaya çıktı. Korgeneral Koç’un, makamında jandarma, emniyet ve TSK’de hızla örgütlendiği bilinen Menzil’in önemli ismi Seydaoğlu ile neden görüştüğü ve konuştuğu ise bilinmemektedir.

İddialara göre, Seydaoğlu aslında Menzil’in Ankara’daki eli konumunda olduğu aktarıldı.

“ERDOĞAN’LA DA GÖRÜŞÜYORUM”

Kamu kurumlarına dilediği gibi girip çıkan, bürokratların, üst düzey askerlerin yanına çat kapı gidebilen Seydaoğlu daha da fazlasını açıkladı.

BirGün’ün ulaştığı Seydaoğlu, bürokrasideki tüm görüşmeleri Menzil adına değil şahsı adına yaptığını şu sözlerle iddia etti:

“Menzil şeyhleri ile akrabayım. Şahsım adına, insan olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da tüm bakanlarla da görüşürüm. Görüşmelerim Menzil ile alakalı değildi. Menzil şeyhleri benim dayımdır. Ben devlet memuruyum, Diyanet’in personeliyim. CHP ve İYİ Parti’de de dostlarım var, gazetecilerle de görüşüyorum.”

ŞİRKET SAHİBİ İMAM

Diğer taraftan Seydaoğlu’nun sosyal medya hesaplarında Menzil Cemaati ile ilgili birçok paylaşım da yer alır. Bir başka sosyal medya platformunda Seydaoğlu hem Diyanet’te çalıştığını hem de Mesey Sağlık ve Medikal Şirketi’nin “yönetim kurulu başkanı” olduğunu belirtildi.