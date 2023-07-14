Menzil'in yeni şeyhi: Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik eden yönetimdir

Menzil tarikatının şeyhinin ölümünün ardından yeni şeyhin kim olacağı konusunda 3 çocuğuna paylaştırıldı. Konuyla ilgili tarikatta farklı görüşlerin tartışılmaya başlandığı iddia edildi.

GercekGundem.com'da yer alan bilgilere göre; Adıyaman merkezli Menzil tarikatının şeyh olarak boş koltuğuna büyük oğlu Muhammed Mübarek'in getirileceği cemaat çevresinde paylaşılmaya başlandı.

Bu iddialar gündemdeyken tarikatın üç 'şeyh'inden birinin 2015 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Sosyal medyada Muhammed Sâqî Elhuse adıyla paylaşım yapan Haşemi Erol, 2015 yılında demokrasiyi şu sözlerle hedef aldı:

"Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik etme bir yönetim şeklidir. Hayırlı sabahlar"