Mera kiralayan adam ortadan kayboldu keçiler telef oldu

Yeniçağ / Balıkesir / İbrahim MALKOÇ

Keçilerine yem vermedi, otlatmaya çıkarmadı. Sonuçta hayvanların çoğu öldü.

Sadece birkaç hayvan hayatta kaldı ama onlar da ölümün eşiğinde. Videoda da görülebileceği gibi, hayvanların yanından ayrılmayan köpek de bitkin ve ölmek üzere.

Olay, köylülerden birinin seraya giderken kötü bir koku alması üzerine ortaya çıktı.

Yeniçağ Gazetesi Balıkesir temsilcisi İbrahim Malkoç, durumu hemen İvrindi Belediyesi zabıta ekiplerine ve veteriner hekimine bildirdi.

Zabıta ve tarım müdürlüğü harekete geçti

Zabıta ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ilçe tarım müdürlüğüne haber verdi. Tarım müdürlüğü yetkilileri de tutanak tutarak gerekli işlemleri başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.