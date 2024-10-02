Merakla beklenen enflasyon verileri yarın açıklanacak

Emekliyi asgari ücretliyi yakından ilgilendiren enflasyon verileri yarın saat 10.00 Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarfından açıklanacak.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşıyan buveriler, konut kiralarından market fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin katıldığı anket, İTO'nun İstanbul Enflasyonu tahmininin yanından bile geçmedi.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,90, yıllık ise yüzde 59,18 artış gösterdiğini açıkladı.Ekonomistlerin tahmini İTO'nun tahmininden neredeyse 1,5 puan düşük. Bu durum akıllara TÜİK'e yapılan eleştirilere çeviriyor. Her nedense yapılan enflasyon anketine yakın bir enflasyon rakamı TÜİK'ten çıkıyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Ağustosta 2,47 artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.