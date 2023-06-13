Merakla beklenen telefon modeli satışa çıktı. İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Çin kısa süre önce tanıttığı Xiaomi 13 Ultra modelini bugün Avrupa'da piyasaya sürdü.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi, yakın zamanda Çin'de tanıttığı Xiaomi 13 Ultra modelini bugün Avrupa'da piyasaya sürdü. Xiaomi, bugün Almanya, İspanya ve Fransa şubelerinin web sitesinde Xiaomi 13 Ultra modelini listeleyerek satışa sundu.

ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 13 Ultra, 6.73 inç boyutunda ve 3200 x 1440 piksel çözünürlüğünde WQHD+ AMOLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme ile desteklenen bu ekran, maksimum 2.600 nit parlaklık sunuyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen 4 nm fabrikasyon sürecinden Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Öte yandan telefon 12 GB LPDDR5X RAM‘e ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanına sahip.

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olan akıllı telefonun arka kasasında ise dört tane kamera bizleri karşılıyor.

Xiaomi 13 Ultra, 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu batarya, 90 W kablolu turbo şarjı ve 50 W kablosuz turbo şarjı destekliyor. Öte yandan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sisteminde çalışıyor.

FİYATI

Çin’de 840 dolara satılan Xiaomi 13 Ultra, Avrupa’da 1.499 euro / 1.615 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.

Telefonun Türkiye‘de ise 75 bin TL civarında satılacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 13 Ultra 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı fiyatı: 1.499 euro / 1.615 dolar

Vergisiz fiyat: 38 bin 150 TL

Kültür Bakanlığı (%1): 380 TL

TRT bandrolü (%12): 4 bin 600 TL

ÖTV (%50): 21 bin 580 TL

KDV (%18): 11 bi 650 TL

Toplam vergi (%100.2): 38 bin 250 TL

Tahmini satış fiyatı: 76 bin 400 TL