Merakla bekleniyordu! Kuruluş Orhan’ın ilk fragmanı seyirciyi büyüledi

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan'ın ilk fragmanı yayınlandı.

FRAGMAN HER DETAYIYLA OLAY OLDU

Daha ilk saniyelerinde izleyiciyi büyüleyen tanıtım, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mert Yazıcıoğlu'nun sesi seyirciyi kendine hayran bırakırken oyuncu kadrosu olay oldu.

Mert Yazıcıoğlu'ya pek çok yorum yapılırken seyirci "Sesi bile muazzam", "Çok büyülendim", "Mert çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

OYUNCU KADROSU

'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.