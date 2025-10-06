Merakla bekleniyordu! Kuruluş Orhan’ın ilk fragmanı seyirciyi büyüledi

Kaynak: Haber Merkezi
Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine zam istemesi sonrası Kuruluş Osman'dan ayrıldı. Özçivit’in yerine Mert Yazıcıoğlu getirildi. Böylelikle Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan'a döndü. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan'ın ilk fragmanı yayınlandı.

7u.jpg

FRAGMAN HER DETAYIYLA OLAY OLDU

Daha ilk saniyelerinde izleyiciyi büyüleyen tanıtım, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mert Yazıcıoğlu'nun sesi seyirciyi kendine hayran bırakırken oyuncu kadrosu olay oldu.

8ui.jpg

Mert Yazıcıoğlu'ya pek çok yorum yapılırken seyirci "Sesi bile muazzam", "Çok büyülendim", "Mert çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

t.jpg

OYUNCU KADROSU

'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.

