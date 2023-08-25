Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, üçlemenin son filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü’nün fragmanını yayınlandı. Meraklı Adamın 10 Günü filminde başrolü Nejat İşler oynuyor. Peki, Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı?

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini, Ay Yapım’ın ise yapımını üstlendiği 'Kötü Adamın 10 Günü' filminin 18 Ağustos’ta yayınlanmasının ardından çekimleri tamamlanan 'Meraklı Adamın 10 Günü' filminin resmi fragmanı da paylaşıldı.

MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ KONUSU NEDİR?

Filmde Nejat İşler‘e serinin ilk iki filminde olduğu gibi yine Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik, İlayda Akdoğan, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Hazal Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, Nur Sürer, Mahir Günşiray, İlayda Alişan gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca son filmin kadrosunda Ayten Uncuoğlu'da yer alıyor.

Filmde özel dedektif Sadık (Nejat İşler), bu kez esrarengiz bir şekilde kaybolan “Yansın Bu Dünya” mahlaslı genç bir tiktok fenomenini arayacak.