Meral Akşener 50 bin TL'lik dava açınca Ümit Özdağ yolla IBAN'ı dedi

Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden kendisine tazminat davası açan Meral Akşener'den IBAN istedi. Özdağ ayrıca Akşener'e birçok soru yöneltti.

"Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız." diyen Özdağ X hesabından eski liderine yüklendi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"SİZ BANA IBAN NO YOLLAYIN"

Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN no yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım.

"PARTİLİLERE İHANET ETTİNİZ"

Siz İYİ Partiye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz.

İYİ Parti için yıllarca emek sarf etmiş insanları harcayarak yılların AKP’lilerini milletvekili yaptınız.

"AKP’YE GEÇEN SEYİTHAN IĞSIZ NE KARŞILIĞINDA MİLLETVEKİLİ OLDU?"

AKP’ye geçen Seyithan Iğsız ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 ay önce İYİ Parti Gaziantep il binasına geldiği zaman AKP üyesi olan borsacı Mehmet Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu?

Seçimden 1 sene önce fabrikasında Erdoğan posteri asılı olan İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir milletvekili olmak için ne yaptı?

Ve İYİ Parti’nin kuruluşu esnasında partinin finans işlerine bakan, en yakınınız, İzmir Büyükşehir belediyesinde görev verdirdiğiniz, CHP’den milletvekili seçtirdiğiniz ve şimdi AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel neden milletvekili oldu?

"BORÇLU OLDUĞUNUZ KUL HAKKINI ÖDEYEMEYECEKSİNİZ"

Nihat ağabey iyi ki bunları görmeden vefat etmiş. Yoksa adam kahrından ölürdü.

Neyse, yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım.

Demek ki, yetmedi… Ancak ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz.