Meral Akşener Aksaray’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener Aksaray’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’da sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Metin Kurt / Mehmet Atar – Aksaray - Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’da sanayi esnafının sorunlarını dinledi. Bir vatandaş, “Çok kritik bir durum var. Tam bir belirsizlik. 2024’ün daha kötü olacağı söyleniyor. İşletmeler işçi çıkarmayı, küçülmeyi düşünüyor. İdare edebilirse iki-üç ay daha, ondan sonra ne olacak belli değil. Seçime kadar denilip, oyalanıyor. Herkes ev kiralarını konuşuyor, iş yeri kiraları ile ilgili konuşulan hiçbir şey yok. Ortalama 130-140 bin lira…” dedi.

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Bir esnaf, “Alım gücü düşük, kimse sanayiye girmiyor” dedi.

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Başka bir esnaf, “Kiralar, büyükşehirlerle yarışıyor. İnanılmaz bir konut sıkıntısı var. Bütün gelirle enflasyonun altında kaldı. Burada konuşulan ortak sorunlar: Bu BAĞ-KUR primleri nasıl ödenecek. Sanayide, çoğu ödemiyor. Stopajlar, gelir verileri… Çoğunun iş yeri kira… İnsanlar kira ne belirlenirse, ona boyun eğmek zorunda kaldı… Çok kritik bir durum var. Tam bir belirsizlik. 2024’ün daha kötü olacağı söyleniyor. İşletmeler işçi çıkarmayı, küçülmeyi düşünüyor. İdare edebilirse iki-üç ay daha, ondan sonra ne olacak belli değil. Seçime kadar denilip, oyalanıyor. Herkes ev kiralarını konuşuyor, iş yeri kiraları ile ilgili konuşulan hiçbir şey yok. Ortalama 130-140 bin lira…” dedi.

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Akşener, bir işçiye, “Bir ev alma hayali kurabiliyor musunuz?” diye sordu. İşçi, “Daha öncesinde vardı, ama şu an için öyle bir imkanımız yok” dedi.

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