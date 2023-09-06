Meral Akşener eski bakan Necmettin Cevheri’nin cenaze törenine katıldı

Meral Akşener, hayatını kaybeden eski bakanlardan Necmettin Cevheri için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Meral Akşener eski bakan Necmettin Cevheri’nin cenaze törenine katıldı

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Necmettin Cevheri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

örene siyasi liderler ve çok sayıda milletvekili katıldı. Cevheri'nin cenazesi İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

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Törene Cevheri'nin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, çok sayıda eski ve yeni milletvekili, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.

Törenin başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener birbirleriyle tokalaştı.

Cevheri'nin cenazesi bugün İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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NECMETTİN CEVHERİ

Şanlıurfa'da 1930 yılında doğan Cevheri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cevheri, 13,14,15 ve16. dönemde Adalet Partisinden, 19, 20 ve 21. dönemde ise Doğru Yol Partisinden Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 31 ve 32. Hükümette Turizm ve Tanıtma Bakanı, 40. Hükümette Adalet Bakanı, 49. Hükümette Tarım ve Köy İşleri Bakanı, 50, 51 ve 52. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan Cevheri iki çocuk babasıydı.

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