Meral Akşener: Fethi Sekin'i de Sinan Ateş'i de katledenler namerttir

ALİ YAZAN-HAMİT GENÇ- ORDU/YENİÇAĞ

Partisinin il başkanlığında önemli açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit oluyorduk ama mertçeydi” açıklamasının ardından gelen eleştirilere sert yanıt veren Akşener, DEM Partiye sert çıktı.

Sözlerinin bilerek çarpıtıldığını aktaran İYİ Parti lideri, “Bu sözümü bilerek çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var.

Benim orada söylediğim şey, ‘Öncelikle bizim gençlik dönemimizde, keşke olmasaydı, ama 1980 öncesinde, 1970'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi.

Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdık’ dedik. Neye göre dedim çünkü orada abidik gubidik yoktu."

“SİNAN ATEŞ’İ ANLATMAYA ÇALIŞTIM”

Sarf ettiği sözler ile aslında Sinan Ateş cinayetini kast ettiğini açıklayan Akşener, “Bugün Sinan Ateş’i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş’in çocuğunun, kızının bu derece korkuyor olması, annesinin de katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

“PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLER”

DEM Parti’den kendisine yönelik gelen eleştirilere sert yanıtlar veren Akşener, DEM Partinin sözlerini bilerek çarpıttığını belirterek şu şekilde konuştu: “PKK’ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis’e gelip ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener’e hapis istiyorlar.

Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek.

Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir.

Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin’i katledenler namerttir. Eren Bülbül’ü katledenler namerttir.

Yasin Börü’yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş’i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır.

Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir”