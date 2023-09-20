Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayı Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

81 İLDEN ADAY ÇIKARACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulandı.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale, Murat Reis İlkokulu, Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nin ardından 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ardından ABD’de bulunan Boston College’da yüksek lisansını 1998’de tamamlayıp, 2001 yılında yine bu okulda ekonomi doktorasını yaptı.



Sırasıyla Bilkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde çalıştı, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Grubu yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi’nde yaz döneminde misafir öğretim üyesi olarak Kalkınma Ekonomisi dersleri verdi.



2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı. 2011 yılında Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen teşvik ödülüne layık görüldü.



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyor.