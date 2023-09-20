Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu

Son dakika... Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin İzmir'den aday olduğunu açıkladı.

Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayı Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

22-001.jpg

81 İLDEN ADAY ÇIKARACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulandı.

223.jpg

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale, Murat Reis İlkokulu, Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nin ardından 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ardından ABD’de bulunan Boston College’da yüksek lisansını 1998’de tamamlayıp, 2001 yılında yine bu okulda ekonomi doktorasını yaptı.

Sırasıyla Bilkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde çalıştı, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Grubu yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi’nde yaz döneminde misafir öğretim üyesi olarak Kalkınma Ekonomisi dersleri verdi.

2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı. 2011 yılında Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen teşvik ödülüne layık görüldü.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyor.

İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan İYİ Parti’ye çağrı: İttifak kurulabileceğine inanıyorum
İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması
İYİ Partili Bilge Yılmaz Kılıçdaroğlu ile neden ittifak yapamayacaklarını açıkladı
İYİ Parti’den yerel seçimlere ilişkin flaş açıklama. ‘AKP’nin alternatifi CHP değil İYİ Parti’dir’
Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Borsa İstanbul yatırımcısının dili tutuldu: "Borsa yarın tepetaklak olacak!" Ekonomi
Borsa İstanbul yatırımcısının dili tutuldu: "Borsa yarın tepetaklak olacak!"
5 gündür aranan şehit babası ormanda ölü bulundu Güncel
5 gündür aranan şehit babası ormanda ölü bulundu
Son Dakika... Atatürk fotoğrafına hakaret eden imam hatipli tutuklandı Güncel
Son Dakika... Atatürk fotoğrafına hakaret eden imam hatipli tutuklandı
Samsun'da çelik kasa çalan hırsızlar Eskişehir'de yakalandı Güncel
Samsun'da çelik kasa çalan hırsızlar Eskişehir'de yakalandı
Define için kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı Yaşam
Define için kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti Magazin
Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti
Özgür Özel’in kendisine bakanlık teklif ettiğini açıkladı. Eski AKP’li isim CHP listelerinden meclise girmişti Siyaset
Özgür Özel’in kendisine bakanlık teklif ettiğini açıkladı. Eski AKP’li isim CHP listelerinden meclise girmişti