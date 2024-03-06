Meral Akşener 'Rahatsızlık vermeye devam edeceğim'

YENİÇAĞ / İstanbul / Başak CANITEZ / Buse ALBAYRAK

Akşener, 1995 seçimlerinde bu bölgeden Doğruyol Partisi’nden milletvekili adayı olduğunu ve seçildiğini hatırlattı, sohbet ettiği eczacı da “Bütün konuşmalarınız bizim düşüncelerimizi ifade ediyor. Çok beğeniyoruz, takdir ediyoruz” dedi.

Bir lokantaya giren Akşener’e aşçı, işlerin durgun olduğunu ve alım gücünün düşük olduğunu söyledi. Oy istediği sırada “Hayırlısı olsun” diyen aşçı ile Akşener arasında esprili diyalog yaşandı.

Bir bakkal da Çatalca’da ve büyükşehirde İYİ Parti’nin adayına oy vereceğini belirtti

“RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Daha sonra kahvehaneye de uğrayan Akşener, 3 yıldır esnaf dükkânı gezdiğini belirterek adaylarına oy istedi. Akşener, “İki tarafın derdi de İYİ Parti, Meral Akşener. Yahu sana ne kardeşim? Biz hür ve müstakil olarak yola çıktık. Konumuz ne şimdi?

Ben televizyonları izliyorum şimdi, korkunç. 24 saat iki tarafta yoldaşı da candaşı da İYİ Parti aşağı, İYİ Parti yukarı. Arkadaş, siz bizi kötülemeye harcayacağınız vakti seçmeye ulaşmaya harcasanız ya. Gördüm ki herkese rahatsızlık vermişiz.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum. Rahatsızlık vermeye devam edeceğim” diye isyan etti.