Meral Akşener seçim çalışmaları için sahada. ‘Sizin sesinizi duyuruyoruz’

Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener seçim çalışmaları için sahada. ‘Sizin sesinizi duyuruyoruz’
Seçim çalışmalarını Mamak'ta sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaş ve esnaf ile buluştu. Vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları Akşener’e iletti.

Bekir Ünalan / Şevket Gölük - Ankara -Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ankara Mamak'ta vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşın dertlerini dinleyen Akşener, seçim için destek istedi.

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Vatandaşlar Akşener’e dert yandı;

"KİMSE MAMAK İLE İLGİLENMİYOR"

“Ne doğru düzgün yolumuz var ne de bir şeyimiz var. 60 senedir ben buralıyım. Kaldırımlara bak; zor yürüyoruz. Hastaysan yürüyemezsin. Bir tarafta delik var bir tarafta çukur var. Yazık günah yani hastası var yaşlısı var. Gelen hiç kimse Mamak ile ilgilenmiyor.”

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"TEZEK YAKIYORUM"

“7.500₺ kiram var. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Vallahi tezek yakıyorum. Kadın dayanışması yapacağız.”

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"ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ SİZİDEN BAŞKA MECLİSTE KONUŞANI GÖRMEDİK"

“Öğretmen atamaları ile ilgili sizden başka Meclis’te konuşanı görmedik. Lütfen bunu sıcak tutar mısınız? Ben kamu emeklisiyim. İnan ki emekli ölmüş vaziyette. Kendimizden vazgeçtik artık çocuklarımızı bekliyoruz.”

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Vatandaşın dertlerini dinleyen Meral Akşener;

“Biz muhalefetiz. Muhalefete siz şöyle bir görev veriyorsunuz; bizim sesimiz olun diye. İktidara da biz sizin sesinizi duyuruyoruz. İktidara da diyorsunuz ki hizmet et. Biz görevimizi yerine getiriyoruz; sizin sesinizi duyuruyoruz.”

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