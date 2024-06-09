Meral Akşener ve Mansur Yavaş nikah şahidi oldu. 'Vaziyetten pek memnun görünmüyor'

Geçtiğimiz günlerde Merak Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek birlikte poz vermesi siyaset gündemine oturmuştu.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın kızının düğününe katılan Meral Akşener, Mansur Yavaş ile birlikte nikah şahitleri arasında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz da bu nikahtan bir kareye sosyal medyadan paylaştı. İsmail Saymaz paylaşımını "Mansur Yavaş vaziyetten pek memnun görünmüyor" yorumu ile birlikte yaptı.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerden aldığı sonucun ardından Meral Akşener, partinin genel başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaparak bütün dikkatleri üzerine çekmişti Akşener'in bu ziyaretinin ne anlama geldiği sorulan Mansur Yavaş "Ben yorumlamıyorum" diye konuşmuştu.

Akşener bu kez kendini Sedat Aksakallı'nın kızının düğününde gösterdi. Düğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın nikah şahitlileri arasında olması dikkat çekti.

PAYLAŞIM İSMAİL SAYMAZ'DAN GELDİ

Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın diğer konutlar ile nikah şahitleri arasında olduklarının görüldüğü kareyi gazetece İsmail Saymaz paylaştı.

İsmail Saymaz fotoğrafta Mahsur Yavaş'ın ifadesini de yorumlayarak "Mansur Yavaş, vaziyetten pek memnun görünmüyor." cümlesini yazdı.