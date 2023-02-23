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Meral Akşener’den acil uyarı: Sığınmacıları gönder yeniden inşayı başlat

Deprem bölgesindeki yoğun Suriyeli sığınmacı nüfusuna dikkat çekip bunun yol açacağı demografik sorunları hatırlatan İYİ Parti lideri Akşener, "Artık, sığınmacı problemini çözme vakti geldi" diyerek iktidarı bu konuda adımlar atmaya çağırdı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:45
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Meral Akşener’den acil uyarı: Sığınmacıları gönder

Meral Akşener’den acil uyarı: Sığınmacıları gönder yeniden inşayı başlat
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Felaketten etkilenen illerdeki göç hareketliliğinin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösterdiğini kaydeden Meral Akşener, "Yüzyılımızın en büyük depremine, yüzyılımızın en beceriksiz, en aciz iktidarıyla yakalandık. Yaşadığımız bu büyük felaketin, ekonomik, psikolojik, sosyolojik, ve demografik birçok etkisi olacak" dedi.

GEREKLİ DİPLOMATİK ADIMLAR ATILSIN

Öncelikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de yabancılara konut satışının durdurulması çağrısını tekrarlayan Akşener "Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

MİLLETİM İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

İYİ Parti grubu olarak en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuyu görüşmeye çağıracaklarını duyuran Akşener şunları söyledi:

Eğer Sayın Erdoğan'ın inadı hala sürüyorsa, daha önceki çağrımı da bu vesileyle buradan yineliyorum. Milletimiz için, devletimiz için, ben bu görüşmeleri yapıp bu sorunu çözmeye hazırım.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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