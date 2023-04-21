Meral Akşener'den Karadeniz gazı için Putin’e kıyak iddiası: Umarım Karadeniz gazıdır

Editör: Serkan Talan

Zonguldak Filyos’ta dün Karadeniz gazı devreye alındı. . Erdoğan törendeki açıklamasında "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı FOX TV canlı yayınında Karadeniz doğal gazı ile ilgili olarak "İnşallah Putin’in BOTAŞ’ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin’den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca" dedi.

AKŞENER: İNŞALLAH PUTİN…

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"Eğer Karadeniz gazının Türkiye’ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse çünkü habere aldatıldığımız için gerçekse çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye’nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla mutlu oluruz. Ama inşallah Putin’in BOTAŞ’ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin’den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız daha geniş olarak."

KILIÇDAROĞLU’DAN KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın sözleri sonrasında muhalefetten ilk açıklama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüdü olur. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.’’