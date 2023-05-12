Meral Akşener'in oy kullanacağı yer ve saat belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde sandık başında olacağı okul belli oldu.
Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. 2127 numaralı sandıkta oy kullanacak Akşener'in saat 10.30'da sandıkta olması planlanıyor.
LİDERLERİN OY KULLANACAKLARI YERLER
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.