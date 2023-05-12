Meral Akşener'in oy kullanacağı yer ve saat belli oldu

Meral Akşener'in oy kullanacağı okul ve sandık başında olacağı saat açıklandı.

Meral Akşener'in oy kullanacağı yer ve saat belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde sandık başında olacağı okul belli oldu.

Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. 2127 numaralı sandıkta oy kullanacak Akşener'in saat 10.30'da sandıkta olması planlanıyor.

LİDERLERİN OY KULLANACAKLARI YERLER

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi Siyaset
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı Yaşam
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat Güncel
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı. Güncel
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı.
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı Siyaset
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı
Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama Spor
Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu Siyaset
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu