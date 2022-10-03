Meral Kaplan’a hapis şoku

Oyuncu Meral Kaplan'ın boşanma davasının hakimi Hülya Aktaş, onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini belirterek Kaplan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık Meral Kaplan hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009'da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi.