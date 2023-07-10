Mercedes, Türkiye’de kapatma kararı aldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem pes ettirdi

Alman otomotiv devi Mercedes, Türkiye’de online satış sistemini hayata geçirerek galericiler ve diğer aracıları ortadan kaldırarak fiyat artışını kontrol altına almayı amaçladı. Ancak Alman devi aldığı flaş bir kararla online sistemi kaldırdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Faik Erdemli, bu kararın arkasındaki nedeni açıkladı. Erdemli, galericilerin yaptığı ve şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemi anlattı.

Erdemli, Mercedes’in internet sitesinden günlerce uğraşmasına rağmen araç alamadığının altını çizerek söz konusu yöntemi şöyle anlattı:

Bu satış sistemi beni de çok heyecanlandırmıştı. Ben de istediğim aracı online satıştan rahatlıkla alabilecektim.

Ben de kendime daha uygun ve daha ekonomik olması açısından elektrikli Mercedes EQB siparişi vermek için neredeyse saat başı Mercedes-Benz online satışa giriyordum.

Ama ne mümkün. Sitede aracı görüyorum. Üzerine tıklıyorum. Satılmış.

Neredeyse bütün online satışta olan arabaların üzerine tıklıyorum. Ama hepsi satılmış olarak gözüküyordu.

Mercedes-Benz’in online satış sistemiyle güya kolayca araba alacaktık ama işler daha da zorlaşmıştı.

Siteye ne zaman girsem araçları görüyor ama bir türlü alamıyorduk.

Bu sadece benim için değil siteye giren herkesin kâbusu haline gelmişti.

Araç daha online satışa girer girmez gizli bir el aracı hemen satın alıyordu.

Düşünün araç online satışa konuyor. Daha siz aracın özelliklerine bakamadan başka birisi aracı inceliyor, kayıt yaptırıyor, kredi kartı bilgilerini girip kaporasını yatırıp aracı satışa hazır hale getirebiliyordu.

Mercedes-Benz gelen şikâyetlerden oldukça rahatsız olmuştu. İşin üzerine gidince de gerçek ortaya çıktı.

Galericiler araba almasın diye getirilen sistem yine galericilerin ve aracıların işine yaramıştı.

Galericiler ve araç alımı yapan kişiler, araç sistemi üzerinde çalışan “bot” yazılımla sisteme düşen araçları otomatik olarak satın alıyorlar. Kredi kartı ve diğer veriler bu programa kaydediliyor ve sistem aracı otomatik olarak satın alıyor.

Başta bunlara inanmak istemeyen Mercedes-Benz, online satıştan aldıkları arabalarının teslimi için bayilere gelenlerin aynı kişiler olması, aynı aileden ve aynı galerilerden kişiler olması şaşırttı.

Mercedes-Benz Türkiye bu durumu derhal Almanya Mercedes-Benz ile paylaştı.

Oluşan bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Mercedes-Benz Almanya, ani bir kararla Türkiye’de internetten araç satışının durdurulmasını istedi.

Yapay zekânın önüne geçemeyen Mercedes, büyük umutlarla açtığı online satış sistemini daha 2 ayını doldurmadan sonlandırdı. Yeniden satışı bayilerin kontrolüne bıraktı.