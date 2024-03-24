Mercedes'in ünlü sürücüsü kaza yaptı

Muhammed Mirza Şeker
Mercedes'in ünlü sürücüsü kaza yaptı
Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde zafer, Ferrari'nin direksiyonunda yer alan İspanyol pilot Carlos Sainz'ın oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Sainz, zirveye ulaşarak podyumun en üst basamağını elde etti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, McLaren'den İngiliz pilot Lando Norris ise üçüncülükle yarışı tamamladı.

Mercedes pilotu George Russell, yarışın son turunda geçirdiği kaza sonucu güvenlik aracının arkasında kalarak 17. sırada finiş gördü.

Russel'ın aracı yan yattı.

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Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'indeki başarısının ardından, on yarışlık bir aranın sonunda tekrar birincilik kürsüsüne çıktı.

Ancak yarış, şampiyonlar için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Üst üste üç sezon dünya şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen, sağ arka frenindeki bir sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

Mercedes'in tecrübeli pilotu Lewis Hamilton ise motor arızası sebebiyle 17. turda yarışı terk etmek zorunda bırakıldı.

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