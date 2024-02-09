Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Soğuk algınlığımızda direkt limonlu çorbaya sarılıyoruz. En çok tercih ettiğimiz çorba çeşidi ise mercimek çorbası.

Mercimek çorbası yapımı ise oldukça pratik.

Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu lezzetli çorbanın işte tarifi…

Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Birazcık biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?