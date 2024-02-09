Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Tülin Küre
Mercimek çorbası nasıl yapılır?
Yaz kış her zaman şifa kaynağı olarak tükettiğimiz çorbalar bin bir çeşidiyle sofralarımızı süslüyor.

Soğuk algınlığımızda direkt limonlu çorbaya sarılıyoruz. En çok tercih ettiğimiz çorba çeşidi ise mercimek çorbası.

Mercimek çorbası yapımı ise oldukça pratik.

Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu lezzetli çorbanın işte tarifi…

Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Birazcık biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Yeteri kadar sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.
  2. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte kavurun.
  3. Salça kullanılacak ise salça ilave edin. Kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler eklenir.
  4. Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.
  5. Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.
  6. Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenip ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.
  7. Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım daha kaynatılır.
  8. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı koyun, yağ bu tavada kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan hemen alınır baharatın yanmamasına dikkat edin.
  9. Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra isteğe göre üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.

Son Haberler
Püf noktalarıyla tam kıvamında Mercimek Köftesi tarifi Yemek Tarifleri
Püf noktalarıyla tam kıvamında Mercimek Köftesi tarifi
Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi Gündem
Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi
Ahmet Çakar dondu kaldı. Sinan Engin'in sözleri sonrası stüdyoda ölüm sessizliği Spor
Ahmet Çakar dondu kaldı. Sinan Engin'in sözleri sonrası stüdyoda ölüm sessizliği
ATAKDER Genel Başkanı Ömer Özkan büyük depremin olacağı ilk yeri açıkladı Yaşam
ATAKDER Genel Başkanı Ömer Özkan büyük depremin olacağı ilk yeri açıkladı
Galatasaray'da ayrılık. Burak Yılmaz istedi Volkan Demirel kaptı. Spor
Galatasaray'da ayrılık. Burak Yılmaz istedi Volkan Demirel kaptı.
Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı Gündem
Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı
Bahçeli AYM’yi hedef aldı: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur Gündem
Bahçeli AYM’yi hedef aldı: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur