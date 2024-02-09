Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Soğuk algınlığımızda direkt limonlu çorbaya sarılıyoruz. En çok tercih ettiğimiz çorba çeşidi ise mercimek çorbası.
Mercimek çorbası yapımı ise oldukça pratik.
Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu lezzetli çorbanın işte tarifi…
Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
2 yemek kaşığı un
1 adet havuç
Birazcık biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
2 litre sıcak su
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Yeteri kadar sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.
- Daha sonra un ekleyip kısık ateşte kavurun.
- Salça kullanılacak ise salça ilave edin. Kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler eklenir.
- Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.
- Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.
- Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenip ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.
- Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım daha kaynatılır.
- Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı koyun, yağ bu tavada kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan hemen alınır baharatın yanmamasına dikkat edin.
- Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra isteğe göre üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.