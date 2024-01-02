Yöresel bir lezzet olan mercimekli köfte iç dolgusu ve hamurunun kıvamıyla çok seviliyor. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz mercimekli köfte tarifini sizler için derledik. Peki, mercimekli börek nasıl yapılır? Mercimekli börek tarifi için malzemeler neler?

İşte mercimekli börek tarifi…

MERCİMEKLİ BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 tane yufka

- Yarım çay bardağı zeytinyağı, süt

- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

- 1 yemek kaşığı yağ

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı biber salçası, domates salçası

- 1 çay kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber, pul biber

MERCİMEKLİ BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mercimekli börek için önce soğanı tavada tereyağı ve sıvı yağında kavurun. Daha sonra salça ekleyin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra mercimekleri de ekleyerek bir süre kavurmalısınız.

Kavurma işlemine baharatları ekleyerek devam edin.

Sütü ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Yufkaları bir tezgaha serin ve her yufkanın yarısına bu karışımdan sürün. Sonra yufkaları ikiye katlayarak sekiz eşit parçaya ayırın.

Her yufka parçasının geniş kısmına harcı koyun ve yufkayı sarın.

Fırını önceden 180 derecede ısıtmalısınız. Tepsiye koyduğunuz yufkaların üstüne yumurta sarısı sürün. Yufkaları fırında yarım saat pişirin.