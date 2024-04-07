On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofralarınız için yine muhteşem bir tarifimiz var. Bu tarif lezzetiyle damakları çatlatacak. Mercimekli ve nohutlu patlıcan kebabı nasıl yapılır? Mercimekli ve nohutlu patlıcan kebabı için gerekli malzemeler neler?

MERCİMEKLİ VE NOHUTLU PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER…

1 su bardağı nohut

1 su bardağı mercimek

2 adet bostan patlıcanı

Kızartmak için ayçiçek yağı

3 adet domates

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

İkişer yemek kaşığı ayçiçeği yağı ve salça

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kıyılmış maydanoz

250 gram rendelenmiş kaşar peyniri

MERCİMEKLİ VE NOHUTLU PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Nohut ve mercimeği haşlayın. Patlıcanları alacalı soyup boyuna ikiye kesin. Patlıcanların üzerine tut serpip kızgın yağda kızartın. Servis tabağına alın. Başka bir tavaya ayçiçeği yağını alıp ısıtın. Yarım ay şeklinde doğranan soğanı ve sarımsağı ilave edin, soteleyin.

Küp şeklinde doğradığınız biberleri de ekleyin. Domatesin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Doğranan domatesi ve salçayı ilave edip sotelemeye devam edin. Malzeme yumuşayınca nohudu ve mercimeği ekleyip karıştırın.

Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Ocaktan almaya yakın kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Patlıcanların içini çatal yardımıyla açın. Hazırladığınız harcı içlerine paylaştırın. Kaşar peynirini serpin. Isıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.