Merdan Yanardağ cephesinden yeni hamle. Tahliye talebi reddedilmişti

Tahliye talebi reddedilen ve Silivri’de tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında AYM'ye başvuru yapıldı.

Merdan Yanardağ cephesinden yeni hamle. Tahliye talebi reddedilmişti

Marmara Cezaevi'nde 28 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

TELE1'in aktardığına göre, Yanardağ avukatı aracılığıyla yaptığı AYM'ye başvuruda, tutukluluk halinin devamı kararlarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında sözde PKK lideri terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övme” ve 'terör örgütü propagandası yapmak' gerekçeleriyle 25 Haziran'da resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, 27 Haziran'da, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, 28 Haziran'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilmişti. İtiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni göstermişti.

Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame bugün kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TELE1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti.

İlgili Haberler
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor
Merdan Yanardağ hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 8 yıl 2 ay hapis cezası istendi
Merdan Yanardağ'ın tahliye talebi reddedildi. Hakkındaki iddianame kabul edildi
Merdan Yanardağ’ın iddianamesi mahkemeye sunuldu
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Arabada biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yaktı ortaya bu fotoğraf çıktı Güncel
Arabada biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yaktı ortaya bu fotoğraf çıktı
Sivasspor yeni sponsorunu duyurdu Spor
Sivasspor yeni sponsorunu duyurdu
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar Güncel
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar
Tabancasını temizlerken kendi kendini vurdu Güncel
Tabancasını temizlerken kendi kendini vurdu
92 yaşındaki yaşlı adam yangından son anda kurtuldu Güncel
92 yaşındaki yaşlı adam yangından son anda kurtuldu
Kılıçdaroğlu cebinden 200 lira çıkarıp şöyle dedi: Bu paraya 5 yıl önce çok şey alınıyordu Siyaset
Kılıçdaroğlu cebinden 200 lira çıkarıp şöyle dedi: Bu paraya 5 yıl önce çok şey alınıyordu
Tekne'nin kül olması son anda engellendi Güncel
Tekne'nin kül olması son anda engellendi