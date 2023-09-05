Merdan Yanardağ: Cezaevinde spor ve sohbet için dilekçe verdik yanıt gelmedi

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, yazısında Can Atalay ile birlikte hem spor yapabilmek hem sohbet edebilmek için dilekçe verdiklerini ancak dilekçeye yanıt gelmediğini söyledi.

Merdan Yanardağ: Cezaevinde spor ve sohbet için dilekçe verdik yanıt gelmedi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Silivri Cezaevi’nde yaşadıklarını köşe yazısında anlattı.

Yanardağ, bugünkü yazısında Can Atalay ile birlikte hem spor yapabilmek hem sohbet edebilmek için dilekçe verdiklerini ancak dilekçeye yanıt gelmediğini dile getirdi.

“DİLEKÇEYE YANIT GELMEDİ”

“Bol bol okuyoruz. Can Atalay, benim “İslamo-Faşizm” kitabından sonra “İçtihad Kapısı”nı da okumuş. Çok beğenmiş, bunu cezaevi berberine bile söylemiş, o da bana aktardı. “ diyen Yanardağ şöyle devam etti:

Cuma tıraş oldum. Bana da tartışmak, üzerinde konuşmak istediği konular olduğunu söyledi. Çok sevindim. Ancak, avukat görüşmeleri sırasındaki belli bir mesafeden yaptığımız kısa konuşmalar dışında sohbet etme imkânımız yok. Dilekçe verdik, haftada bir gün bir saat hem spor yapalım hem de sohbet edelim diye, ama hâlâ yanıt gelmedi. Bekliyoruz.

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Canlı bir entelektüel ortam var. Ayrıca cezaevi kütüphanesi de oldukça zengin, aradığımız kimi kitapları bulabiliyoruz. Bu arada TRT 2’de 21.30 sinema kuşağında çok iyi filmler oluyor, denk gelirsek kaçırmıyor ve birbirimize kapı altlarından, avlulardan seslenerek ya da avukat görüşlerinde öneriyoruz. Size de tavsiye ederim.

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