Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı

Merdan Yanardağ'ın yargılanma sürecini takip etmek için CHP tarafından milletvekili heyeti görevlendirildi.

Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı

Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yargılanma sürecinin takip edilmesi adına CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.

Yanardağ'ın hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu CHP'nin heyetinde yer aldı.

Heyet ilk olarak Yanardağ’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaparken CHP Grup Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan şu açıklama yapıldı:

"CHP HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMEK ÜZERE HEYETİ GÖREVLENDİRDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklanması ve hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir.

"CEZAEVİNDE ZİYARET EDEREK, ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ’ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yapmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır.

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