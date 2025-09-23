Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol kararı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programcı Musa Özuğurlu ve Programlar Müdürü İhsan Demir, ifade için polis tarafından adliyeye götürülmüştü. İfadeleri, 3 ayrı savcının aldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve 21 Eylül’deki Tele1 televizyonunda "RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne" başlığını atan televizyonun genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan ‘Türkiye’nin Yönü’ isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruşturma başlatmıştı. Programda "RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne" başlığı atan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmış ve haklarında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi.