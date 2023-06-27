Merdan Yanardağ suçluysa ya bunlar ne? AKP'lilerin unutturulan videosu ortaya çıktı

Odatv Terörist başı Abdullah Öcalan hakkında canlı yayında söylediklerinden dolayı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Merdan Yanardağ ilgili dikkat çeken bir haber yaptı. Odatv, AKP'lilerin PKK ve Öcalan’la ilgili unutturulan videolarını tekrar gündeme getirdi.

Merdan Yanardağ suçluysa ya bunlar ne? AKP'lilerin unutturulan videosu ortaya çıktı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ, gözaltında alındıktan sonra savcılığa çıkarıldı. Yanardağ tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Odatv arşivi açarak Yanardağ gündemdeyken başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP yöneticilerinin terör örgütü PKK ve elebaşısı Abdullah Öcalan’a övgü dolu dolu sözlerini ortaya çıkardı.

Videoda:

AKP’li Bülent Arınç: Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık

AKP'li Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’a görüşüyor.

Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatı’nın mensuplarını başbakanlığım döneminde İmralı’ya gönderdim. Açıksa söylüyorum yarında gönderirim.

Nilah Bengisu: Bebek katili denilen bu kişi çıktı 21 Mart Nevruzu’nda geçrekten kapsayısı insanlara geleceği gösteren ve helalleşen teklifi sunan bir konuşma yaptı.

Beşir Atalay: Kandil’le direkt görüşülebilir.

NE OLMUŞTU?

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alınmıştı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşımıştı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını iddia etmişti.

7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı çıktı.

YANARDAĞ SÖZLERİNİ NASIL AÇIKLADI

Gazeteci Merdan Yanardağ sosyal medyada hızla yayılan ve birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan sözlerine açıklık getirdi. Videonun montaj olduğunu ve Mehmet Ali Çelebi tarafından hazırlandığını iddia eden Yanardağ, "Düşkün M.Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan motajcılar." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ yarın programda açıklama yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa Apo'ya af çıkaracak" şeklindeki AKP iftirası ve kara propagandası ile milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çözüm Sürecinde Öcalan'ı öven açıklamasını eleştirdiğim programdan, cımbızlayarak alınan kısımlar üzerinden "linç" yapılmaya çalışılıyor. Aklaksızsınız!

AKP milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergemekon davasında birlikte yargılandığımız M. Ali Çeleb'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya."

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