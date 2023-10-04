Merdan Yanardağ tahliye edildi. İlk mesajını cezaevi önünde verdi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Yanardağ, ilk mesajını tahliye edildiği cezaevi önünden verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merdan Yanardağ tahliye edildi. İlk mesajını cezaevi önünde verdi

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verdi. Yanardağ akşam saatlerinde 101 gündür tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

merdanyanardagkeps.jpg“MUTLUYUM AMA İÇERİDE CAN VAR, TAYFUN VAR”

Silivri Cezaevi için “Burası rejimin zulmünün simgesidir” diyen Yanardağ’ın cezaevi önünde açıklama özetle şöyle:

“Sevdiklerime kavuştum. Mutluyum, ama derin bir yara var. Can var içeride, Tayfun var içeride, Osman var içeride, rehin alınmış gibi imha edilmeye çalışılıyorlar. Gezi direnişi için ortaya bir yasa koydular. Düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Bu mahkeme bir hesaplaşma mahkemesidir. Ben kendimi değil basın ve ifade özgürlüğünü, kişi haklarını savunmaya çalıştım.”

“TOPLUMA GÖZDAĞI VEREREK SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Silivri Cezaevi’nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir. O da güvenlik memurlarının iyi niyetidir. Burası rejimin zulmünün simgesidir. İktidar yeni dönemde mahkeme kararlarıyla yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor. İnfaz yasasının herkese eşit uygulanmasını suç saymaya kalktılar. Topluma gözdağı vererek sindirmeye çalışıyorlar. Ben buna boyun eğmeyeceğim.”

“ÇOK ÖFKELİYİM”

“Çok öfkeliyim bunu söylemek istiyorum. Ayşenur Arslan’ı susturdular arkadaşlar. Ayşenur Arslan susturuldu. Gönül isterdi ki Ayşenur Arslan programına devam etseydi. Ama kanal yönetimi ve kendisi bir karar vermiş. Mussolini’nin ceza yasasındaki ön infazı uygulamaya çalışıyorlar. Bu kuşatmayı ancak birlikte aşabiliriz.”

“ONLARI İÇERİDE BIRAKARAK ÇIKMAKTAN UTANIYORUM”

“İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı. Öyle bir yer ki burası arkadaşlarınızla vedalaşamıyorsunuz. Yanımdaki koğuştaki arkadaşımın buzdolabı yok. Yüksek güvenlikli bir yer burası. Osman Kavala 6 yıldır sessiz sedasız soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum.”

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