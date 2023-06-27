Merdan Yanardağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Terörist başı Abdullah Öcalan hakkında canlı yayında söylediklerinden dolayı gözaltına alınan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Merdan Yanardağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren Yanardağ, ifade işlemleri için saat 09.30’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alınmıştı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşımıştı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını iddia etmişti.

YANARDAĞ SÖZLERİNİ NASIL AÇIKLADI

Gazeteci Merdan Yanardağ sosyal medyada hızla yayılan ve birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan sözlerine açıklık getirdi. Videonun montaj olduğunu ve Mehmet Ali Çelebi tarafından hazırlandığını iddia eden Yanardağ, "Düşkün M.Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan motajcılar." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ yarın programda açıklama yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa Apo'ya af çıkaracak" şeklindeki AKP iftirası ve kara propagandası ile milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çözüm Sürecinde Öcalan'ı öven açıklamasını eleştirdiğim programdan, cımbızlayarak alınan kısımlar üzerinden "linç" yapılmaya çalışılıyor. Aklaksızsınız!

AKP milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergemekon davasında birlikte yargılandığımız M. Ali Çeleb'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya."

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