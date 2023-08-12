Merdan Yanardağ'dan RTÜK'e sert tepki

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili söyledikleri sebebiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1 kanalına kesilen RTÜK cezasına tepki gösterdi.

RTÜK'ün 7 günlük kapatma cezasına ilişkin Konuşan Yanardağ, "TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu?" dedi.

PROGRAM DURDURMA VE PARA CEZASI

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından RTÜK’ün verdiği ceza ile TELE1 televizyonu 7 günlüğüne karartma gelmişti.

Kanalın cezası bitiyor ancak RTÜK, önceki gün KRT TV ve TELE 1’e program durdurma ve para cezası verdi.

"BU KARANLIĞI HEP BİRLİKTE DAĞITACAĞIZ"

TELE1’e verilen cezanın bitmesine saatler kala Merdan Yanardağ'ın sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Yanardağ'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

“TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Beni tutukladığınız için gerçeğin de kararacağını mı sanıyorsunuz? Susmayacak, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz. Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1’e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. TELE1 bugün yeniden yayında... Gerçeği örtemeyecek, halkın sesini kesemeyeceksiniz.”