Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan hakkında canlı yayında söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındığı bildirildi.

Yanardağ’ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Yanardağ’ın terörle mücadele ekipleri tarafından kanaldan gözaltına alınıp görüldüğü görüldü.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşıdı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını iddia etti.

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NE OLMUŞTU?

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alınmıştı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşımıştı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını iddia etmişti.

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