Merdan Yanardağ'ın ifade tutanakları paylaşıldı. Savcılığın açıklaması yalanlandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ile ilgili açıklama yapan savcılık, “Merdan Yanardağ montaj iddiasında bulunmamış, ironi yapmak istediğini beyan etmiştir” dedi. Tele1'den ifade tutanaklarını yayımlatken, Yanardağ’ın avukatı, kendisinin ve Yanardağın tüm ifadelerde ‘Montaj’ dediğini söyledi.

Anka Haber Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gazetecilerin soruları üzerine paylaştığı bilgi notuyla ilgili bir haber yayınladı. Haberde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve avukatlarının “Soruşturmaya konu sözlerin montajlandığı” iddiasında bulunmadığı söylendi. TELE1 TV’de yayınına katılan Avukat Bigütay Durna, emniyet, savcılık ve mahkeme ifadelerinde Yanardağ’ın ve kendisinin ‘Montaj’ olduğu itirazlarını gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından; “Yanardağ’ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır” açıklamasını yaptı. Avukat Bilgütay Durna, TELE1’in ardından, ANKA Ajansı’ndan Sinan Tartanoğlu’na açıklamalarda bulundu.

Yanardağ'ın Emniyet ifadesinde; “Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Ancak bu sözlerimin öncesi ve aralarında kesilen bölümler mevcuttur. Bu sözlerim cımbızlanmış ve bağlamından koparılmıştır. Bu yayın içerisinde ben AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na eleştiride bulundum… Bu sözlerim montajlanan videolarda yer almayıp, çıkartılan bölümlerdir” ifadeleri yer aldı.

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna'nın ise Emniyet’te, “Ayrıca müvekkilim sözlerinin cımbızlandığını beyan ettiği programın RTÜK kaydının tamamını savcılık makamına sunacağız” dediği kaydedildi.

Savcılıkta ise Yanardağ, “Sözler tarafıma aittir fakat bu yayında yapmış olduğum sözler kötü niyetli bir şekilde cımbızlanmış, içinden bazı cümleler alınarak 25/06/2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Avukat Durna ise savcılıkta “Soruşturmanın bu aşamaya kadar eksik deliller ile yürütüldüğünü düşünüyoruz. Dosyaya sunduğumuz programın tamamının olduğu görüntülerin ve Galip Ensarioğlu’nun açıklamalarının olduğu evrakların da dosyaya eklenip değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

YANARDAĞ: CIMBIZLANARAK YAPILAN MONTAJ VİDEO

Yanardağ'ın sulh ceza hakimliğinde de “Cımbızlanarak yapılan montaj video üzerinden 25’ini 26’sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı." dediği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından “Savcılık ve emniyet ifadelerinde hakkındaki soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığını” şeklindeki ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yanardağ'ın “Sözlerimin öncesi ve aralarında kesilen bölümler mevcuttur” dediği, savcılıkta ise “Sözler kötü niyetli bir şekilde cımbızlanmış, içinden bazı cümleler alınarak sosyal medyada paylaşılmıştır” diye konuştuğu belirtildi..

Tele!'de yer alan haberde, Yanardağ'ın sulh ceza hakimliğinde de “Cımbızlanarak yapılan montaj ve video üzerinden bir linç kampanyası yapıldı” beyanı aktarılırken, tutuklama kararının, tam video kaydının dosyaya sunulduğu halde, cımbızlandığı söylenen kısa program kaydı üzerinden verildiği ifade edildi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; “4 Soru 4 Yanıt” programında silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Önceki gün gözaltına alınan Yanardağ, dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.