Merdiven altı çikolata imalathanesine operasyon

Kaynak: DHA
Merdiven altı çikolata imalathanesine operasyon
Bursa’da kaçak çikolata üretimi yapan imalathaneye gerçekleştirilen baskında insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolata ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, merdiven altı çikolata üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan imalathane takibe alındı. Savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte harekete geçen ekipler, çikolata imalathanesine baskın yapıldı.

Gerçekleştirilen baskında, hijyensiz bir ortamda üretilmiş, insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolataya el konuldu. Çikolatalar imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi ve üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu 29 yaşındaki A.K. ve 16 yaşındaki H.K. gözaltına alındı.

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